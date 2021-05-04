Son dakika haberleri: İhtiyaç malzemesi getiren jandarmayı "Asker Yolu Beklerim" türküsüyle karşıladı
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Son dakika haberleri: İhtiyaç malzemesi getiren jandarmayı "Asker Yolu Beklerim" türküsüyle karşıladı

Son dakika haberleri: İhtiyaç malzemesi getiren jandarmayı 'Asker Yolu Beklerim' türküsüyle karşıladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bolu'nun Mengen ilçesinde Şerife isimli kadın tam kapanma sürecinde kendisine ihtiyaç malzemesi getiren jandarmayı "Asker Yolu Beklerim" türküsüyle karşıladı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde Şerife isimli kadın tam kapanma sürecinde kendisine ihtiyaç malzemesi getiren jandarmayı "Asker Yolu Beklerim" türküsüyle karşıladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tam kapanma sürecinde dışarı çıkamayan vatandaşların evlerine giderek ihtiyaçlarını karşılıyor. Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmada Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan Şerife isimli kadına ihtiyaç malzemesi götüren ekipler kadının "Asker Yolu Beklerim" türküsüyle karşılandı. Bahçesinde çalışırken karşısında jandarmayı gören kadının seslendirdiği türkü Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, "Ağzına Sağlık Şerife Teyze. Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli devriyemiz, sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerine getirirken böyle güzel görüntülerle de karşılaşıyor" denildi. - BOLU

Son dakika haberleri: İhtiyaç malzemesi getiren jandarmayı 'Asker Yolu Beklerim' türküsüyle karşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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