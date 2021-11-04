Son dakika haberleri... İhracatçılara yönelik yatırım ve üretim teşvikine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
AA / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika
Son dakika haberler... İhracatçılara yönelik yatırım ve üretim teşvikine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
İhracatçılara yönelik yatırım ve üretim teşvikine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, Tbmm Genel Kurulunda kabul edildi.
AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri
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