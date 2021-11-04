Son dakika haberleri... İhracatçılara yönelik yatırım ve üretim teşvikine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. - Haberler
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Son dakika haberleri... İhracatçılara yönelik yatırım ve üretim teşvikine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

AA / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika
Son dakika haberleri... İhracatçılara yönelik yatırım ve üretim teşvikine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Son dakika haberler... İhracatçılara yönelik yatırım ve üretim teşvikine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

İhracatçılara yönelik yatırım ve üretim teşvikine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, Tbmm Genel Kurulunda kabul edildi.

AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri
İhracatçılara yönelik teşvike ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda yasalaştı

İhracatçılara yönelik teşvike ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda yasalaştı

 5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu (4)

5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu (4)
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