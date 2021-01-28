Son dakika haberleri | İhraç emniyet müdürününde aralarında bulunduğu 16 FETÖ üyesi tutuklandı
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Son dakika haberleri | İhraç emniyet müdürününde aralarında bulunduğu 16 FETÖ üyesi tutuklandı

28.01.2021 19:50 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:54
Son dakika haberleri | İhraç emniyet müdürününde aralarında bulunduğu 16 FETÖ üyesi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre İZMİR'de, suç kaydı bulunmayan örgüt üyelerinin adlarına kiraladıkları evlerde, 'FETÖ'yü yeniden diriltmek' amacıyla faailiyet yürüttükleri saptanan 35 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de, suç kaydı bulunmayan örgüt üyelerinin adlarına kiraladıkları evlerde, 'FETÖ'yü yeniden diriltmek' amacıyla faailiyet yürüttükleri saptanan 35 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında meslekten ihraç emniyet müdürü Metin Tuncer'in de bulunduğu 16 kişi tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise yargılanmak üzere başka illere sevk edildi. 

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şubesi ekiplerince suç kaydı bulunmayan örgüt üyeleri adına kiralanıp, 'Gaybubet Evleri' olarak kullanılan adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı 35 adrese yapılan operasyonda, 'FETÖ'yü yeniden diriltmek için faaliyette oldukları' tespit edilen 35 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında 'FETÖ üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü Metin Tuncer'in de bulunduğu bildirildi. Tuncer'in sahte kimlik ile yakalandığı ifade edildi. 

Gözaltına alınan 35 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında firari eski emniyet müdürü Metin Tuncer'in de bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1'i serbest kalırken, 6 kişi ise haklarındaki davalar nedeniyle yargılanmak üzere başka illere sevk edildi.

 


Son dakika haberleri | İhraç emniyet müdürününde aralarında bulunduğu 16 FETÖ üyesi tutuklandı
Son dakika haberleri | İhraç emniyet müdürününde aralarında bulunduğu 16 FETÖ üyesi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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