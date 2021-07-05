Son dakika haberleri | Ihlamur toplamak isterken ağaçtan düşerek hastanelik oldu
Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da bir kişi ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hastanelik oldu.
Samsun'da bir kişi ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Ladik ilçesinin Hamitköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fazlı H.(55) evinin bahçesinde ıhlamur toplamak için ağaca çıktı. Dengesini kaybederek yere düşen Fazlı H. 112 ekipleri tarafından Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı şahıs Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı