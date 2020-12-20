Son dakika haberleri! İHH, sokağa çıkma yasağının uygulandığı Gazze'deki ailelere gıda yardımı yaptı
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Son dakika haberleri! İHH, sokağa çıkma yasağının uygulandığı Gazze'deki ailelere gıda yardımı yaptı

20.12.2020 18:57 | Son Güncelleme: 20.12.2020 19:00
Son dakika haberleri! İHH, sokağa çıkma yasağının uygulandığı Gazze'deki ailelere gıda yardımı yaptı

Son dakika haber... İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Gazze'de bin 100 aileye gıda yardımında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Gazze'de bin 100 aileye gıda yardımında bulundu.

İHH Gazze Ofisi Basın Sorumlusu Mahmud eş-Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bin 100 aileye gıda paketi dağıttıklarını söyledi.

Şurefa, İHH'nın, hem abluka hem de Kovid-19 salgınına karşı mücadele veren Gazze halkına yardım götürebilmek için tüm imkanlarını seferber ettiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 260'a, vaka sayısının 33 bin 594'e iyileşenlerin sayısının ise 23 bin 452'ye yükseldiğini duyurdu.

İsrail'in 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde aktif vaka sayısının daha da artması durumunda hastanelerin yetersiz kalacağı ifade ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Gazze'deki sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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