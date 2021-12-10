Son dakika haberleri | İHH gönüllüleri, Mudurnu'da geleneksel esnaf duasına katıldı

BOLU (AA) - Bolu İhh İnsan ve Hizmetleri Derneği üyesi öğrenciler, Mudurnu ilçesinde 7 asırdan uzun süredir yapılan esnaf duasına katıldı.

Cuma namazı öncesinde okunan duaya vatandaşların yanı sıra öğrenciler de eşlik etti.

Sela okunduktan sonra gerçekleştirilen esnaf duasına katılan öğrenciler, bu etkinliğin her yerde yapılması gerektiğini kaydetti.

Duanın ardından hayır ekmeği dağıtıldı.

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet