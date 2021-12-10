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Son dakika haberleri | İHH gönüllüleri, Mudurnu'da geleneksel esnaf duasına katıldı

Son dakika haberleri | İHH gönüllüleri, Mudurnu'da geleneksel esnaf duasına katıldı
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bolu İHH İnsan ve Hizmetleri Derneği üyesi öğrenciler, Mudurnu ilçesinde 7 asırdan uzun süredir yapılan esnaf duasına katıldı.

BOLU (AA) - Bolu İhh İnsan ve Hizmetleri Derneği üyesi öğrenciler, Mudurnu ilçesinde 7 asırdan uzun süredir yapılan esnaf duasına katıldı.

Cuma namazı öncesinde okunan duaya vatandaşların yanı sıra öğrenciler de eşlik etti.

Sela okunduktan sonra gerçekleştirilen esnaf duasına katılan öğrenciler, bu etkinliğin her yerde yapılması gerektiğini kaydetti.

Duanın ardından hayır ekmeği dağıtıldı.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2021'de kullanılan yaklaşık 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyar liralık faiz yükünü, Hazine üstlenmiştir.'

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021'de kullanılan yaklaşık 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyar liralık faiz yükünü, Hazine üstlenmiştir."

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

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