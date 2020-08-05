Son dakika haberleri | İHH ekipleri Beyrut'ta çalışmalara başladı
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Son dakika haberleri | İHH ekipleri Beyrut'ta çalışmalara başladı

Bir son dakika haberine göre Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından yaralılara yardım etmek üzere İHH İnsani Yardım Vakfı harekete geçti.

Son dakika haberleri | İHH ekipleri Beyrut'ta çalışmalara başladı
05.08.2020 16:20 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:56

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından yaralılara yardım etmek üzere İHH İnsani Yardım Vakfı harekete geçti. İHH ekipleri, patlamanın olduğu Beyrut limanında vefat eden ve yaralananların hastaneye sevkine yardımcı oluyor. Ayrıca evsiz kalanlar için gıda yardımları da başladı.

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan Kızılhaç'ının yayınladığı son verilere göre patlamada 100 kişi hayatını kaybetti, 4 bin kişi de yaralandı. Patlamanın ardından İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri harekete geçti. Yaralananların hastaneye sevkine yardımcı olmak üzere İHH ambulans ekibi hizmete geçti.

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Kaynak: DHA

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