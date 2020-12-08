Son dakika haberleri: Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
08.12.2020 10:12 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:16
Son dakika haberine göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında 2 şahıs gözaltına alındı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında 2 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla etkin mücadele kapsamında Suveren Jandarma kontrol noktasında arama yaptı. Şüpheli 2 araçta yapılan kontrol ve aramalar neticesinde 40 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - IĞDIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı