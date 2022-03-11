Son dakika haberleri: Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

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Son dakika haberleri: Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberler... Iğdır'da seyir halinde olan kamyon ara yoldan çıkan otomobile çarptı, kazada 1 kişi hafif yaralanırken araçlarda da maddi hasar oluştu.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da seyir halinde olan kamyon ara yoldan çıkan otomobile çarptı, kazada 1 kişi hafif yaralanırken araçlarda da maddi hasar oluştu.

Kaza, Bağlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye seyir halinde olan kamyon ara yoldan çıkan otomobile çarptı. Kamyonun şoförün olduğu kapı tarafına çarpması ile arabanın hava yastıkları açılırken otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen ambulans ile otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken iki araçta da maddi hasar oluştu. - IĞDIR

Son dakika haberleri: Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Iğdır, 3. Sayfa, Haberler

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