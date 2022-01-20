Son dakika haberleri | Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberleri | Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Tuzluca Köprübaşı köyü Iğdır yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

TUZLUCA, IĞDIR (İHA) - Tuzluca Köprübaşı köyü Iğdır yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11: 45 sıralarında Tuzluca Köprübaşı köyü Iğdır yolunda meydana geldi. Yolun kar ve gizli buzlu olmasından dolayı Sercan Güneş yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun kenarında bulunan korkuluklara çarparak durabildi. Araç içinde sıkışan Sercan Güneş, olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - IĞDIR

Son dakika haberleri | Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tuzluca, Iğdır, Güneş, Kaza, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title