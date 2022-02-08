Son dakika haberleri! Iğdır'da silah ticaretine darbe: Ticari takside Kalaşnikof silah ele geçirildi - Haberler
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Son dakika haberleri! Iğdır'da silah ticaretine darbe: Ticari takside Kalaşnikof silah ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Iğdır'da silah ticaretine darbe: Ticari takside Kalaşnikof silah ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ticari bir takside Kalaşnikof silah ele geçirildi.

IĞDIR (İHA) - Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ticari bir takside Kalaşnikof silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Iğdır'da bir şahsın elinde bulundurduğu uzun namlulu tüfeği satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Iğdır merkez Çalpala köyü mevkiinde seyir halinde olan ticari taksiyi durdurdu. Ticari takside yapılan aramada poşete sarılmış ve çuvala konulmuş 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, bu tüfeğe ait 2 adet şarjör ve 123 adet 7,62 milimetre çapında mühimmat ele geçirildi. Olay ile ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alınarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. - IĞDIR

Son dakika haberleri! Iğdır'da silah ticaretine darbe: Ticari takside Kalaşnikof silah ele geçirildi

Son dakika haberleri! Iğdır'da silah ticaretine darbe: Ticari takside Kalaşnikof silah ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Kalaşnikof, Silah, Iğdır, 3. Sayfa, Haber

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