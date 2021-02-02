Son dakika haberleri | Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

02.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:42
Son dakika haberleri | Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca kent genelinde silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda bir yolcu otobüsü Suveren yol kontrol ve arama noktasında durdurularak arama yapıldı.

Üzerlerinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilerek gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Okan Buruk Erol Bulut Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Milli Manisa Myanmar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 13:43:26. #1.15#
title