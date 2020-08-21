Son dakika haberleri: Iğdır'da koronavirüs şikayet ve ihbar hattı kuruldu Son dakika gelişmesine göre Iğdır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Covid-19 şikayet ve ihbar hattı" kuruldu.

Iğdır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Covid-19 şikayet ve ihbar hattı" kuruldu. Iğdır Valiliğince, Kovid-19 ile mücadele ve salgının önüne geçmek, vatandaşların talepleriyle isteklerini kolay ilgili kurumlara ulaştırabilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Vatandaşlar salgın hakkında ihbar ve şikayetlerini yetkililere, oluşturulan WhatsApp ihbar hattndan iletecek. Açıklamada, ihbarların 155, 156 nolu numaranın yanı sıra 0505 177 26 11 WhatsApp İhbar Hattı'na iletebileceği belirtildi. Kaynak: AA