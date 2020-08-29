Son dakika haberleri | Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı
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Son dakika haberleri | Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı

Son dakika haberi: Iğdır'da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin Hicri takvime göre 1381. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Son dakika haberleri | Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı
29.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:51

Iğdır'da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin Hicri takvime göre 1381. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kentteki farklı camilerin avlu ve bahçelerinde gerçekleştirilen anma programları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak yapıldı.

Katılımcılar, okunan sinezenler eşliğinde sinelerine vurarak gözyaşı döktü.

"Deste" adı verilen, gençlerin oluşturduğu grupların toplandığı alan, Kovid-19 önlemleri kapsamında aralıklarla ilaçlandı.

Vali Sarıibrahim'den muharrem ayı ve Kerbela mesajı

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin şehit edilişinin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında, Kerbela olayının Müslüman aleminin ortak kederi olduğunu belirten Sarıibrahim, "Muharrem ayının 10. günü yaşanan Kerbela acısını, üzerinden 1381 yıl geçmesine rağmen asırlardır yüreğimizde taşımaktayız. Yaşanan bu elim olay, İslam aleminde ayrılıkların değil birliğin ve dirliğin gerekliliğini hatırlatmaktadır. İslam aleminde, hiçbir şekilde ayrılıklara düşülmemesi ve kardeşlik bağlarının daha da güçlü olması en büyük duamız olmuştur. Bu duygularla, Hz. Hüseyin ile birlikte Kerbela'da şehit edilen 72 yarenini rahmetle anıyor, ülkemiz ve İslam aleminde huzur ve birliğin eksik olmamasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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