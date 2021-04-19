Son dakika haberleri... Iğdır'da filyasyon ekibi kaza yaptı: 3 yaralı
Son dakika haberleri: Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan hastalara yardım için giden filyasyon ekibinin geçirdiği trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan hastalara yardım için giden filyasyon ekibinin geçirdiği trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İl Sağlık Müdürlüğüne ait araç, Mürşitali köyü yolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak araziye devrildi.
Kazada, araç içinde bulunan doktor, hemşire ve araç sürücüsü yaralandı.
Kazanın yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız