Son dakika haberleri: Iğdır'da etkili olan selde bazı evleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Iğdır'da etkili olan selde bazı evleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü

Son dakika haberleri: Iğdır'da etkili olan selde bazı evleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Iğdır'da etkili olan sel nedeniyle bazı evleri su bastı, tarım arazileri ve yollar zarar gördü.

Iğdır'da etkili olan sel nedeniyle bazı evleri su bastı, tarım arazileri ve yollar zarar gördü.

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve halen aralıklarla etkisini sürdüren sağanak sebebiyle biriken sular bir süre sonra sele dönüştü.

Özellikle Ağrı Dağı eteklerinde etkili olan sel sebebiyle bu bölgedeki Bulakbaşı, Yazlık, Aktaş, İslamköy ve Adetli köylerinde bazı evlerinin alt katlarını su bastı, köylerin yolları da selin getirdiği kum ve taş parçaları yüzünden hasar gördü.

Selden dolayı bölgedeki bazı tarım arazilerinde de hasar oluştu.

Ayrıca sel sebebiyle Iğdır-Nahçıvan kara yolu bir süre trafiğe kapandı. Yol, Karayolları ekiplerinin iş makineleri desteğinde yaptıkları yoğun çalışmalarla kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Söz konusu yolun yanı sıra köy yollarında ekiplerin selin getirerek yollara biriktirdiği çamur ve taş parçalarını temizleme çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

9 katlı inşaattan düşüp ölen otomobilcinin 3 gün sonra düğünü varmış
9 katlı inşaattan düşüp ölen otomobilcinin 3 gün sonra düğünü varmış
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı
Acı olay! Düğününe 3 gün kalan damat adayı 9. kattan düşerek can verdi
Acı olay! Düğününe 3 gün kalan damat adayı 9. kattan düşerek can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Seray Kaya Kartal Tibet İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Iğdır'da etkili olan selde bazı evleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 20:09:58. #1.15#

title