Son dakika haberleri: Iğdır'da beşinci kattan düşen kadın öldü
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Son dakika haberleri: Iğdır'da beşinci kattan düşen kadın öldü

Gelen son dakika haberine göre Iğdır'da beşinci kattaki evinin penceresinden düştüğü tahmin edilen kadın hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri: Iğdır'da beşinci kattan düşen kadın öldü
01.09.2020 17:49 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:52

Iğdır'da beşinci kattaki evinin penceresinden düştüğü tahmin edilen kadın hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binadan kadının yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekibi, evinin penceresinden düştüğü tahmin edilen Leyla A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İki çocuk annesi Leyla A'nın cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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