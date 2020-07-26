Son dakika haberleri... IĞDIR Çamura batan leylek kurtarıldı Son dakika güncel haberine göre Çamura batan leylek kurtarıldıIĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde çamura saplanan yavru leyleği kurtaran Tercan Gülçin, suyla yıkadıktan sonra doğal hayatına bıraktı.

Çamura batan leylek kurtarıldı

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde çamura saplanan yavru leyleği kurtaran Tercan Gülçin, suyla yıkadıktan sonra doğal hayatına bıraktı.

Karakoyunlu ilçesinde yaşayan Tercan Gülşin (30), ekmek almaya çıktığı sırada dere kenarında çamura batmış kıpırdayamayan leylek yavrusunu gördü. Çamur içindeki yavru leyleği kurtaran Gülçin, arkadaşının tuttuğu hortumdan akan suyla yıkadı. Vücudundaki çamurları temizleyen Gülçin ve arkadaşı bir süre güneşte kuruttuktan sonra yavru leyleği yeniden doğal hayatına bıraktı. Gülçin, "Sabah saatlerinde ekmek almak için evden çıktım. Çamura battığını gördüğüm leyleği önce bulunduğu yerden kurtardım. Leylek Iğdırımızın simgesidir. Hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi olamaz" dedi.

Kaynak: DHA