Son dakika haberleri... İETT ŞOFÖRÜNDEN AMBULANS SÜRÜCÜSÜNE DAYAK -2 (EK GÖRÜNTÜYLE)
Son dakika haberleri: BAYRAMPAŞA'da İETT şoförü, yol verme tartışması yaşadığı ambulans sürücüsünü dövdüBayrampaşa Otogar Hal kavşağında İETT şoförü ile ambulans sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.
BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'da İett şoförü, yol verme tartışması yaşadığı ambulans sürücüsünü dövdü
Bayrampaşa Otogar Hal kavşağında İETT şoförü ile ambulans sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.İki sürücüde araçtan indi. İETT sürücüsü ambulans sürücüsünü yumrukladı. Bu sırada ambulanstaki sağlık görevlileri o anları cep telefonuyla görüntüledi.Kavga kısa süre sonra sona erdi ancak laf atmalar sürünce sürücüler ikince kez birbirine girdi. İETT sürücüsü, ambulans şoförünü yumrukladı. İETT'den edinilen bilgiye göre sürücü Mehmet K. hakkında soruşturma başlatılıp görevden uzaklaştırıldı.
Görüntü dökümü--------------------------Cep telefonuna yansıyan saldırı anı
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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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