Son dakika haberleri... İETT şoförü trafikte tartıştığı ambulans sürücüsünü böyle dövdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... İETT şoförü trafikte tartıştığı ambulans sürücüsünü böyle dövdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre - İETT şoförü trafikte tartıştığı ambulans sürücüsünü böyle dövdü Bayrampaşa'da İETT şoförü, trafikte tartıştığı ambulans sürücüsünü acımasızca dövdü.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - - İett şoförü trafikte tartıştığı ambulans sürücüsünü böyle dövdü

İSTANBUL - Bayrampaşa'da İETT şoförü, trafikte tartıştığı ambulans sürücüsünü acımasızca dövdü. O anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay TEM Bayrampaşa Hal Bağlantı Yolu'nda yaşandı. İETT otobüsü şoförü, trafikte ambulans şoförü ile tartıştı. Araçtan inen İETT şoförü, sağlık çalışanını dövdü. Çevredeki diğer sürücüler çılgına dönen şoförü sakinleştirmekte güçlük çekti. O anlar ambulansta bulunan diğer sağlık çalışanı tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Son dakika haberleri... İETT şoförü trafikte tartıştığı ambulans sürücüsünü böyle dövdü

Son dakika haberleri... İETT şoförü trafikte tartıştığı ambulans sürücüsünü böyle dövdü

Yol tartışması kavgaya döndü! İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak

Yol tartışması kavgaya döndü! İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title