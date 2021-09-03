Son dakika haberleri... İdlib'deki savaş mağduru çocukların yüzü düzenlenen paten yarışmasıyla güldü

Son dakika haberi... Suriye'nin kuzeydoğusunda İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde savaş mağduru 45 çocuğun yüzü düzenlenen paten yarışması sayesinde güldü.

Suriye'nin kuzeydoğusunda İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde savaş mağduru 45 çocuğun yüzü düzenlenen paten yarışması sayesinde güldü.

Sivil toplum kuruluşlarından Sanabel el-Amal Gönüllüleri Derneği, Suriye'de yıllar süren savaşın olumsuz etkilerini değiştirmek amacıyla İdlib'de çocuklara yönelik paten yarışması düzenledi.

Etkinlik kapsamında çocuklar, toplumda engellilere yönelik farkındalık oluşturmak için yarışma öncesi, "Cesaret ve engelinle bir mucize yap, her zaman harika olabilirsiniz" yazılı pankartlar taşıdı.

Sanabel el-Amal Gönüllüleri Derneği Müdürü Rami Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın Halep'in batı kırsalında Ebzimo beldesinde düzenlendiğini söyledi.

Yarışmaya katılan çocukları yıllardır Suriye'de süren savaş psikolojisinden çıkarmayı hedeflediklerini belirten Ahmet, bunun yanı sıra topluma engelli çocukların haklarını tanıtmak ve farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.

Ahmet, yarışmaya farklı yerleşimlerden 45 kız ve erkek çocuğun katıldığını belirterek "Esed rejiminin saldırları sonucu zorla yerinden edilen çocukları bir nebze olsa da eğlendirmeyi ve mutlu etmeyi hedefliyoruz." dedi

"Keşke bu tür aktiviteler sık sık yapılsa da katılsam"

Yarışmaya katılan 15 yaşındaki Mahmud Es Said de düzenlenen paten yarışmasında birinci olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Uzun süredir yarışma için antrenman yaptığını ifade eden Said, "Bir sonraki yarışmalara katılım göstermek ve başarılı olmak için çalışmalarımı sıklaştıracağım." diye konuştu.

Kızların birincisi Gada İsyis de "Keşke bu tür aktiviteler sık sık yapılsa da katılsam." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa