Son dakika haberleri: İdlib'de zırhlı ambulansa saldırı: 1 şehit, 2 yaralı (2) Son dakika güncel haberi... KABİNE ÜYELERİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARIİdlib'de, 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı zırhlı ambulans aracı saldırısına ilişkin, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden başsağlığı mesajları paylaşıldı.

KABİNE ÜYELERİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

İdlib'de, 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı zırhlı ambulans aracı saldırısına ilişkin, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden başsağlığı mesajları paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ayrıca İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesaplarından paylaştıkları mesajlarla, saldırıyı lanetledi ve Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'e Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA