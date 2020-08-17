Son dakika haberleri | İdlib'de 25'inci Türkiye- Rusya Birleşik Kara Devriyesi'ne saldırı
Son dakika haberleri: MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'de tamamlanan 25'inci Türkiye- Rusya Federasyonu Birleşik Kara Devriyesi'nde teröristlerce yapılan saldırı sonucu 1 aracın hafif hasar aldığını, saldırının gerçekleştirildiği bölgenin ise ateş altına alındığını duyurdu.
17.08.2020 15:41 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:01
MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'de tamamlanan 25'inci Türkiye- Rusya Federasyonu Birleşik Kara Devriyesi'nde teröristlerce yapılan saldırı sonucu 1 aracın hafif hasar aldığını, saldırının gerçekleştirildiği bölgenin ise ateş altına alındığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İdlib'teki M4 Karayolunda 25'inci Türkiye-Rusya Fedarasyonu Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir" denildi.
ANKARA, -
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Kaynak: DHA