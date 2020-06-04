Son dakika haberleri: İÇKD Başkanı Nermin Yıldırım Kara'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı Son dakika haberi: İskenderun Çevre Koruma Derneği (İÇKD) Başkanı Nermin Yıldırım Kara, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

İskenderun Çevre Koruma Derneği (İÇKD) Başkanı Nermin Yıldırım Kara, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kara, mesajında, değişen iklim şartlarının dünyada yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti.

Doğanın korunması, sorunların önlenmesi ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak adına kirliliği önlemek, yeşil alanları ve doğal yaşamı korumanın önemine işaret eden Kara şunları kaydetti:

"Gökyüzü altında yaşadığımız insanlık için küresel salgınların bir felakete dönüşmemesi için doğayla barışık bir yaşamı benimseyen taleplerin dikkate alınma zamanıdır. Doğanın en önemli parçası olan insanlık, kar hırsı ile doğal kaynakları talan etmekten vazgeçmez ise canlı yaşamının sürdürülebilir olması imkansızdır. Bu yıl doğa ile barış içerisinde yaşamın dönüm noktası olmalıdır."

Kaynak: AA