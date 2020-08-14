Son dakika haberleri: İçişleri: "Van'ın Çatak kırsalında 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Gri...
Bir son dakika haberine göre İçişleri: "Van'ın Çatak kırsalında 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Belyan Bozyiğit olduğu belirlendi"
14.08.2020 10:03 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:06
İçişleri: "Van'ın Çatak kırsalında 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Belyan Bozyiğit olduğu belirlendi"
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Kaynak: AA