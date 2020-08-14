Son dakika haberleri: İçişleri: "Van'ın Çatak kırsalında 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Gri... Bir son dakika haberine göre İçişleri: "Van'ın Çatak kırsalında 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Belyan Bozyiğit olduğu belirlendi"

İçişleri: "Van'ın Çatak kırsalında 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Belyan Bozyiğit olduğu belirlendi" Kaynak: AA