Son dakika: Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika: Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında, Gabar Dağı'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında, Gabar Dağı'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez İlçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde operasyon düzenlendiği kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde düzenlenen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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