Son dakika haberleri! Diyarbakır'da Eren-2 operasyonları kapsamında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-2 operasyonları kapsamında Lice kırsalında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince J-SİHA desteğiyle operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 2 PKK'lının silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.
AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri