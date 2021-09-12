Son dakika haberleri! Diyarbakır'da Eren-2 operasyonları kapsamında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika haberleri! Diyarbakır'da Eren-2 operasyonları kapsamında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da Eren-2 operasyonları kapsamında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-2 operasyonları kapsamında Lice kırsalında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince J-SİHA desteğiyle operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 2 PKK'lının silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri! Diyarbakır'da Eren-2 operasyonları kapsamında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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