Son dakika haberleri! İçişleri: 'Eren' operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İçişleri: 'Eren' operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri! İçişleri: 'Eren' operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren operasyonları kapsamında Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 5, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında ise 2 olmak üzere toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren operasyonları kapsamında Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 5, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında ise 2 olmak üzere toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren-13 operasyonları kapsamında Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince jandarma insansız hava aracı ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Eren-2 operasyonları kapsamında da Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Yaylak kırsalında, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları tarafından düzenlenen operasyonda ise 2 terörist etkisiz hale getirildi. İki operasyonda toplam 7 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Bakan Soylu da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5, Eren-2 Operasyonları kapsamında Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz" dedi.

 


Son dakika haberleri! İçişleri: 'Eren' operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri! İçişleri: 'Eren' operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri! İçişleri: 'Eren' operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri! İçişleri: 'Eren' operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN

Son dakika! Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü
Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü
Son dakika haberleri! Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.45 itibarıyla 25 milyon 733 bin 803'e...
Son dakika haberleri! Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.45 itibarıyla 25 milyon 733 bin 803'e...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Özge Özder Burak Sergen Acun Ilıcalı Nur Fettahoğlu
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! İçişleri: 'Eren' operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 10:54:15. #1.16#

title