Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığınca valiliklere"Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama...
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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığınca valiliklere"Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama...

30.09.2020 12:57 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:00
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığınca valiliklere

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanlığınca valiliklere"Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" genelgeleri gönderildi.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere"Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" genelgeleri gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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