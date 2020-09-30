Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığınca valiliklere"Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama...
30.09.2020 12:57 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:00
Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanlığınca valiliklere"Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" genelgeleri gönderildi.
İçişleri Bakanlığınca valiliklere"Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" genelgeleri gönderildi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur