Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığınca Siirt'te 545 personelin katılımıyla "Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın" operasyonu başlatıldı. - Haberler
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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığınca Siirt'te 545 personelin katılımıyla "Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın" operasyonu başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığınca Siirt'te 545 personelin katılımıyla

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığınca Siirt'te 545 personelin katılımıyla "Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın" operasyonu başlatıldı.

SİİRT (İHA) - İçişleri Bakanlığınca Siirt'te 545 personelin katılımıyla "Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın" operasyonu başlatıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Astsubay, Jandarma, Şehit, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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