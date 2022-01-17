Batman'da 'Eren Kış-14 Operasyonu' başlatıldı - Haberler
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Batman'da 'Eren Kış-14 Operasyonu' başlatıldı

Batman'da 'Eren Kış-14 Operasyonu' başlatıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Batman'da 1440 personelle 'Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

BATMAN (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Batman'da 1440 personelle 'Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kış üslenmesindeki teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ile güven ortamını pekiştirmek amacıyla Batman'da 'Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1440 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.


Batman'da 'Eren Kış-14 Operasyonu' başlatıldı

Batman'da 'Eren Kış-14 Operasyonu' başlatıldı

Batman'da 'Eren Kış-14 Operasyonu' başlatıldı

Batman'da 'Eren Kış-14 Operasyonu' başlatıldı

Batman'da 'Eren Kış-14 Operasyonu' başlatıldı

Batman'da 'Eren Kış-14 Operasyonu' başlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Batman, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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