İçişleri Bakanlığınca "Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı
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İçişleri Bakanlığınca "Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı

24.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:12

İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt'te 781 personelin katılımıyla "Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt'te 781 personelin katılımıyla "Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis ve Siirt'te "Eren-11 Sehi Ormanları" operasyonu başlatıldığı bildirildi.

Operasyonda, Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 51 operasyonel timdeki 781 personelin görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ve 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan "Eren" operasyonlarının vatandaşların desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığınca 'Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca 'Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca 'Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca 'Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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