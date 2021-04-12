Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mario Draghi Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Oğuzhan Koç Ersin Korkut Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 18:29:00. #1.14#
title