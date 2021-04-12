Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş