Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: "Yüksekova'da 3 terörist etkisiz hale getirildi"
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
12.08.2020 21:52 | Son Güncelleme: 12.08.2020 22:57
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova Alandüz bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA