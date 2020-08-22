Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-5 operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bir son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yıldırım-5 operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
22.08.2020 16:30 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:31
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yıldırım-5 operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yıldırım-5 operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16 ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi" denildi.
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Kaynak: DHA