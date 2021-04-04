Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı ülke genelindeki konaklama tesislerini denetledi
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı ülke genelindeki konaklama tesislerini denetledi

Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı ülke genelindeki konaklama tesislerini denetledi

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı, konaklama tesislerine yönelik denetimlerde Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefetten 58 tesis ve 171 günübirlik ev işleticisine idari işlem uygulandığını, 4 tesis ile 42 günübirlik evin kapatıldığını, aranan 478 kişinin yakalandığını duyurdu.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan günübirlik evlere baskın: 478 kişi gözaltında
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan günübirlik evlere baskın: 478 kişi gözaltında

İçişleri Bakanlığı, konaklama tesislerine yönelik denetimlerde Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefetten 58 tesis ve 171 günübirlik ev işleticisine idari işlem uygulandığını, 4 tesis ile 42 günübirlik evin kapatıldığını, aranan 478 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince, günübirlik evler başta olmak üzere Kimlik Bildirme Kanunu'na tabi konaklama tesislerinde koronavirüs tedbirlerinin denetlenmesi, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

4 bin 611 günübirlik işleticiye ait 14 bin 872 günübirlik ev ile 12 bin 42 konaklama tesisinde gerçekleştirilen uygulamada 30 bin 922 emniyet ve jandarma personeli ile 8 bin 173 ekip görev aldı.

Denetimler sonucu Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet etmekten 58 tesis ve 171 günübirlik ev işleticisine idari işlem uygulandı, 4 tesis ile 42 günübirlik ev kapatıldı.

Salgın tedbirlerine uymayan 7 tesis ve 11 günübirlik işleticiye idari işlem yapıldı, 5 günübirlik işletme mühürlendi.

Ateşli silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Uygulamalarda 2 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 15, 2 ile 5 yıl arası 14, 5 ile 10 yıl arası bir, 10 ile 20 yıl arası 3 ve yakalama emriyle aranan 445 olmak üzere aranan 478 kişi yakalandı.

Aramalarda ateşli silah, muhtelif miktarda uyuşturucu ile 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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