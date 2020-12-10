Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: "Suriye uyruklu şahsın üzerine sarılı korse içerisinde ele geçirilen yaklaşık 1,5 kilogram parça tesirli patlayıcı imha edildi."
10.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:58
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: "Suriye uyruklu şahsın üzerine sarılı korse içerisinde ele geçirilen yaklaşık 1,5 kilogram parça tesirli patlayıcı imha edildi.
İçişleri Bakanlığı: "Suriye uyruklu şahsın üzerine sarılı korse içerisinde ele geçirilen yaklaşık 1,5 kilogram parça tesirli patlayıcı imha edildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ