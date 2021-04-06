Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 Mart-5 Nisan arasında 5 bin 224 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 Mart-5 Nisan arasında 5 bin 224 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 Mart-5 Nisan arasında 5 bin 224 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici