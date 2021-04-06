Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 Mart-5 Nisan arasında 5 bin 224 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 Mart-5 Nisan arasında 5 bin 224 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 Mart-5 Nisan arasında 5 bin 224 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 Mart-5 Nisan arasında 5 bin 224 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 Mart-5 Nisan arasında 5 bin 224 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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