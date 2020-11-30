Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: "Sokağa çıkma kısıtlamasında 12 bin kişiye işlem yapıldı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: "Sokağa çıkma kısıtlamasında 12 bin kişiye işlem yapıldı"

30.11.2020 08:07 | Son Güncelleme: 30.11.2020 08:11
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı:

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığını ve kısıtlama kararlarına uymayan 12 bin 671 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığını ve kısıtlama kararlarına uymayan 12 bin 671 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Covid -19 salgını dolayısıyla 28 Kasım Cumartesi günü saat 20: 00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10: 00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20: 00'den 30 Kasım Pazartesi saat 05: 00'e kadar istisnalar hariç sokağa çıkma kısıtlanmasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığını belirtti.

Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 12 bin 671 kişiye de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığının belirtildiği açıklamada,

Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP'li yöneticinin tacizine uğrayan genç kızın tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı
CHP'li yöneticinin tacizine uğrayan genç kızın tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı
Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Gözler bugün gerçekleşecek Kabine toplantısında
Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Gözler bugün gerçekleşecek Kabine toplantısında
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur, 'Affedin' diyerek hüngür hüngür ağladı
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur, "Affedin" diyerek hüngür hüngür ağladı

"Vaka sayılarında artış yaşandığı bu günlerde temizlik, maske ve mesafe tedbirlerinin yanı sıra hayatın her alanında belirlenen yeni kurallara uymaya devam etmeliyiz. Unutmayalım ki koranavirüs salgınını tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha hızlı geçebiliriz. Aziz Milletimize bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor
KAHRAMANMARAŞ - Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye işlem yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye işlem yapıldı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye işlem yapıldı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye işlem yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Osman Kavala Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Ariana Grande Gonca Vuslateri
Spor Samatta Orhun Ene Tisserand Gökhan Gönül Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: "Sokağa çıkma kısıtlamasında 12 bin kişiye işlem yapıldı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 08:11:22. #1.15#
title