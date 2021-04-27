Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı'ndan 'tam kapanma' genelgesi

Son dakika haberler: İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine 17 günlük tam kapanmayla ilgili genelge gönderdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine 17 günlük tam kapanmayla ilgili genelge gönderdi.

Bakanlığın yayımladığı genelgeye göre, hafta içi, hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat, tedarik ve lojistik, sağlık, tarım ve orman alanlarında çalışanlar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Sokağa çıkma muafiyetini kötüye kullananlar hakkında ise idari/adli yaptırımlar uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde gıda sektöründe faaliyet gösteren bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00 ila 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidebilecek. Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları aynı saatler aralığında adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. Market zinceleri ise pazar günleri kapalı kalacak. Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları, 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat, bu tarihten sonra ise saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri tarafından sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler haricinde ise tüm ofis ve iş yerleri kapalı olacak ve yüz yüze hizmet veremeyecek.Konaklama yerleri ise sadece zorunlu durumlara bağlı olarak rezarvasyon yaptıran kişilere hizmek verebilecek. Turistik amaç doğrultusunda kısa süreliğine ülkede bulanan turistler ise sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde olan vatandaşlar ise 112 , 155 ve 156 numaraları üzerinden Vefa Sosyal Destek Grupları ile iletişime geçerek ihtiyaçlarını karşılayabilecek.ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASITam kapanma döneminde şehirlerarası geçişler izne tabi olacak. Zorunlu kamusal görevde bulunan Bakanlıklar ya da kamu kurum veya kuruluşları tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri, kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini göstererek şehirlerarası geçiş yasağından muaf tutulabilecek. Vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak isteyen veya cenaze nakil işlemine refakat etmek isteyenler e-Devlet'ten ya da ALO 199 üzerinden yakın akrabaları için 9 kişiye bildirimde bulunup izin alabilecek. Cenaze nakil ve defin işlemleri için başvuru yapanlardan herhangi izin belgesi istenmeyecek. Bu kişilere, Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacak.Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu olanlar, kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen, ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlük sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilenler, e-Devlet ve ALO 199 sistemleri üzerinden valilik/kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla seyahat edebilecekler. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.İZİN BELGESİ OLMAYANLARA BİLET SATIŞI YAPILMAYACAKTam kapanma sürecinde uçak, gemi, tren veya otobüs bileti almak isteyenlere seyahat izin belgesi sorulacak, izin belgesi olmayanlara bilet verilmeyecek. Uçak hariç tüm toplu ulaşım araçlarında ise yüzde 50 kapasiteli yolcu taşımacılığı yapılacak. Acil çağrı, sağlık ve güvenlik hizmetleri haricinde bulunan tüm kamu kurumları ise en fazla yüzde 50 kapasiteyle işçi çalıştırabilecek. TARIM İŞÇİLERİ ESKİ GENELGE ESASLARINA GÖRE HAREKET EDECEKİller arası hareketliliğin zorunlu olduğu mevsimlik tarım işçileri için, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda valilikler tarafından gerekli tedbirler eş zamanlı alınacak. Mevsimlik tarım işçileri, iller arası hareketliliği ile konaklayacakları alanlarda alınacak tedbirler ve iller arası hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri konusunda İçişleri Bakanlığınca yeni bir genelge yayımlanıncaya kadar 3 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan genelgedeki esaslara göre hareket edecek.SOKAK HAYVANLARI İÇİN ÖZEL ÖNLEMTam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının konut sitelerinde de uygulanması için site yönetimlerine sorumluluk verilecek. Kısıtlama süresince sokak hayvanlarının beslenmelerine özel önem verilecek, sokak hayvanlarının beslenmeleri için gerekli tedbirler alınacak, hayvan barınakları, park, bahçe, orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması sağlanacak.ÜLKE GENELİNDE GENİŞ ÇAPLI DENETİMLER YAPILACAKKısıtlama boyunca, kolluk kuvvetlerinin tam kapasiteyle denetim faaliyetlerine katılımı sağlanacak, özellikle sokağa çıkma ile şehirlerarası seyahat kısıtlamaları başta olmak üzere kolluk kuvvetleri tarafından kapsamlı ve geniş katılımlı denetim faaliyetleri yapılacak.Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında, muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışıldığına dair sahte belge düzenlenmesi, özel sağlık kuruluşlarından sahte randevu alınması, fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin maksadını aşan şekilde kullanımı, Çiftçi Kayıt Belgesinin amaç dışı kullanılması gibi durumlarda muafiyetlerin giderek artan bir sıklıkla kötüye kullanıldığı göz önünde bulundurularak, her türlü tedbir alınacak ve yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolü sağlanacak.Şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak, toplu ulaşım araçlarıyla veya özel araçlarla yolculuk edenlerin seyahat izin belgelerinin olup olmadığı kontrol edilecek. TAM KAPANMADAN MUAF TUTULACAKLARGenelgede, 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakların listesi de şöyle verildi: TBMM üyeleri ve çalışanları,- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil),- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç¸ tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar,Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri,İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,- Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,- Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,- İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'Özel Gereksinimi' olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,- Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar,Dava ve icra takiplerine ilişkin yapılacak zorunlu iş ve işlemler için adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri (avukat) ile mezat salonlarına gidecek ilgililer,Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri,Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel,Profesyonel site yöneticileri ile apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergahıyla sınırlı olmak kaydıyla apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler,İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile işyeri arasındaki güzergah ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları,Sadece yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar,Sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergahlarda kalmak ve bu durumu belgelemek kaydıyla iş yerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda görevli olanlar,Muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden işyerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak kaydıyla serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile çalışanları,10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları,

Nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı