İçişleri Bakanlığından "kısıtlama" açıklaması
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İçişleri Bakanlığından "kısıtlama" açıklaması

05.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:20
İçişleri Bakanlığından

İçişleri Bakanlığı, hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının bugün saat 21.00'de başlayacağını hatırlatarak, kısıtlama nedeniyle fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına...

İçişleri Bakanlığı, hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının bugün saat 21.00'de başlayacağını hatırlatarak, kısıtlama nedeniyle fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmadığını, bu iş yerlerinin açık olacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi, fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebilecekleri hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saygıdeğer vatandaşlarımız, hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması bugün saat 21.00'de başlayıp pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır. Bakanlığımızca daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir. Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup, bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır. Online sipariş firmaları da cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir. Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir. Bu açıklamalardan da görüleceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz. Temizlik, maske, mesafe ile hep birlikte başaracağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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