Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'ndan sel açıklaması
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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'ndan sel açıklaması

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'ndan sel açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... - İçişleri Bakanlığı: "Kastamonu, Bartın, Sinop Valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel...

- İçişleri Bakanlığı: "Kastamonu, Bartın, Sinop Valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir. Sel bölgesinde arama kurtarma ekiplerimizce vatandaşlarımızı güvenli alanlara tahliye işlemleri devam etmektedir."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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