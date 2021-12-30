Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı tedbirleri genelgesi

İçişleri Bakanlığı vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma, sahil güvenlikten 340 bin 351 personel, 55 bin 466 ekip görev alacak, 769 hava aracı, 218 deniz aracı ve 588 dedektör köpekten de yararlanılacak.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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