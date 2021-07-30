Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam yol uygulamasında bir araçta aracın altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı ve...
Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı: "Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam yol uygulamasında bir araçta aracın altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı ve telefon düzenekli yaklaşık 2 kilogram ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı ele geçirdi.
İçişleri Bakanlığı: "Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam yol uygulamasında bir araçta aracın altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı ve telefon düzenekli yaklaşık 2 kilogram ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı ele geçirdi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı