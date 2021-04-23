Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
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Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı koronavirüs ile mücadelede " Kısmı Kapanma" sürecine ilişkin bakanlığın internet sitesine sıkça sorulan sorular kısmana 2 soru ve cevap ekledi.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs ile mücadelede " Kısmı Kapanma" sürecine ilişkin bakanlığın internet sitesine sıkça sorulan sorular kısmana 2 soru ve cevap ekledi.

Bakanlığın sitesine eklenen "Mali müşavirler 23 Nisan 2021 cuma günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?" sorusuna verilen yanıtta, konuyla ilgili daha önce genel olarak sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olduklarını ancak kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan 2021'e kadar verilmesi gerekliliği nedeniyle, mali müşavirler ile çalışanlarının, 17-18 Nisan ile 24-25 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerine mahsus olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarından belirtilmişti. 23 Nisan 2021 Cuma günü de tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının kararlaştırılması üzerine mali müşavirler ile çalışanlarının bugün de kısıtlamadan muaf tutulmaları gerektiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Bu muafiyet hakkının sadece muafiyet nedenine bağlı olarak mali müşavirler ile çalışanlarının ikametlerinden iş yerlerine gidiş ve gelişleri ile sınırlı olduğu, durumu kötüye kullananların gerekli yaptırımlara yer verileceği bildirildi.

Vatandaşlar ikametlerine en yakın camide cuma namazını kılabilecek

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 23 Nisan 2021 cuma günü vatandaşlarımız cuma namazı için camilere gidebilecekler mi?" sorusunun yanıtında ise şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımızca daha önce getirilen açıklamalarda; tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının Cuma günlerine denk gelmesi halinde vatandaşların araç kullanmaksızın kendilerine en yakın camiye cuma namazı için gidip gelebilecekleri belirtilmiştir. Bu çerçevede 22 Nisan Perşembe 19.00'da başlayıp, 26 Nisan Pazartesi 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan 2021'de vatandaşların araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye cuma namazı için gidebilecekler."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
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