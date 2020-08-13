Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: "İkna yoluyla 1 örgüt mensubu Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu"
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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: "İkna yoluyla 1 örgüt mensubu Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu"

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, 1 örgüt mensubunun Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı:
13.08.2020 17:04 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:38

İçişleri Bakanlığı, 1 örgüt mensubunun Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışması sonucunda, 6 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle bugün Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 129'a yükseldi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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