PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu teslim oldu
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PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu teslim oldu

PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu teslim oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylece 2021 yılında sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 77'ye yükseldiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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