Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma...
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
25.08.2020 09:30 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:30
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte 1 adet M-16 Piyade Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi." - ANKARA
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA