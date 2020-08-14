Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 11 Ağustos tarihinde, Van Çatak...
Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 11 Ağustos tarihinde, Van Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle 'GRİ LİSTE'de' yer alan 'Destan' kod...
14.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:18
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 11 Ağustos tarihinde, Van Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle 'GRİ LİSTE'de' yer alan 'Destan' kod adlı 'Belyan Bozyiğit' olduğu tespit edilmiştir." - ANKARA
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA