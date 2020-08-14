Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 11 Ağustos tarihinde, Van Çatak... Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 11 Ağustos tarihinde, Van Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle 'GRİ LİSTE'de' yer alan 'Destan' kod...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 11 Ağustos tarihinde, Van Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle 'GRİ LİSTE'de' yer alan 'Destan' kod adlı 'Belyan Bozyiğit' olduğu tespit edilmiştir." - ANKARA Kaynak: İHA