Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı genelgesine göre il ve ilçelerdeki Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere...
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı genelgesine göre il ve ilçelerdeki Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak.
10.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:03
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre il ve ilçelerdeki Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak.
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Kaynak: AA