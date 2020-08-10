Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı genelgesine göre il ve ilçelerdeki Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere... Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı genelgesine göre il ve ilçelerdeki Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre il ve ilçelerdeki Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak. Kaynak: AA